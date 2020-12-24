شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للراحل المستشار أحمد البكرى رئيس لجنة إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، عن وفاة المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة، بعد صراع مع المرض.

المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.