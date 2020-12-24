شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر تصنع أدوية علاج كورونا بنسبة 100% محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤن مبادرات الصحة العامة أن 80% من الحالات المصابة بكورونا بسيطة ولا تحتاج للمستشفيات مؤكدا أن الدولة توفر كل الامكانات للعلاج بالمجان .

وقال الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة لشؤن مبادرات الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في اصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا ودور وزارة الصحة في توفير الأدوية خلال عام الجائحة إن اللجنة تعمل ليل نهار لخدمة المصريين في توفير العلاج .

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هناك جهد كبير للجنة العلمية لمواجه الوباء وتابع : أول تحدى للجنة وهو وضع بروتوكول نموذجى للعلاج وفعلا تم وضعة وفقا لاحدث الأدوية وتابع التحدى الثانى : هو وقف الهيدروكسى كلوروكين في برتوكول العلاج ولكن استخدمناه بمعايير محددة وهو ما حقق نتائج كبيرة ومهمة وقال وضعنا مضادات التجلط وبعدها العالم قام بوضعة في بروتوكولات العلاج .

وأوضح الدكتور حسام حسنى أن الوزارة قامت بعمل عدد من الأوراق البحثية كدول العالم المتقدم حول المرض وقال مصر تقوم حاليا بتصنيع بروتوكول علاج كورونا بنسبة 100 % .

وإضاف الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن بروتوكول علاج كورونا دليل علي نجاح مصر في مواجهة الوباء مشيرا أن الشركات الوطنية ساهمت إلي حد كبير في توفير أدوية البروتوكول للمواطنين .