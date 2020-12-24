شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق يهنئ ”الخليج 365”: جائزة الصحافة الذكية تتويجا لمسيرتكم المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. أحمد نايف الدليمى بالتهنئة إلى مؤسسة ”الخليج 365” بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من منتدى الإعلام العربى في دبى، مؤكدا أن ذلك يعد تتويجاً للمسيرة المهنية المتألقة فى فضاء الصحافة العربية.

وقدم سفير جمهورية العراق في القاهرة التهنئة للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365 على مجهوداته الصحفية، والتى أثمرت عن هذا الاستحقاق المتميز.

وبارك السفير العراقى لمسؤولى الأقسام على هذا الفوز أيضاً، موضحًا أن تغطياتهم الإخبارية ساهمت فى هذا النجاح، مشيدا بتعاون الخليج 365 الأمثل فى دعم وإبراز أنشطة جمهورية العراق المختلفة، لما له من الأثر الفعّال في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.