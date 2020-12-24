شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تحويل دعم الخبز العينى إلى دعم نقدى بدءا من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل. وكانت الحكومة قد نفت أمس ما تردد من أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.

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