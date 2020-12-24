شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محكمة عابدين بعد تطويرها وتفقد رئيس الوزراء لأعمال التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، مجمع محاكم عابدين بوسط البلد، وذلك عقب قيام وزارة العدل برفع كفاءة المبنى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات.

تطوير محكمة عابدين

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالتطوير الذى تشهد محاكم مصر ومنها محكمة عابدين، حيث تم تصميم أعمال الترميم على أحدث مستوى، والذى يتسم بالطراز المعمارى المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير.

محكمة عابدين

وافتتحت وزارة العدل خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من المحاكم، قدر بنحو 207 محكمة خلال مرحلتين، حيث انتهج المستشار عمر مروان وزير العدل خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.

تطوير محكمة عابدين

ونفذت وزارة العدل المرحلة الثانية من الخطة خلال الفترة من 2 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 وشملت محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم ، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

تطوير محكمة عابدين

فيما تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثالثة والتي بدأت من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

تطوير محكمة عابدين

تطوير محكمة عابدين

تطوير محكمة عابدين

الحضور أمام محكمة عابدين