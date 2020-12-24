ننشر صور الصيادين المصريين المفرج عنهم في ليبيا وكواليس عملية الإفراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الجيد عطيه أحد الصيادين المصريين المفرج عنهم بواسطة المدعى العام العسكرى تفاصيل عملية الإفراج عنهم خلال الساعات الماضية، موضحا أن احتجازهم جاء بسبب الصيد في منطقة عسكرية بالقرب من مدينة سرت وسط البلاد، مشيرا إلى أن المدعى العام العسكرى أفرج عنهم بعد تسديد صاحب المركب لمبلغ 35 ألف دينار ليبى.



الصيادين المصريين المفرج عنهم فى ليبيا الصيادين المصريين المفرج عنهم فى ليبيا



الصيادين المصريين المفرج عنهم فى ليبيا الصيادين المصريين المفرج عنهم فى ليبيا

وأوضح عبد الجيد عطيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" منذ قليل أن المدعى العام العسكرى وقع على الصيادين غرامة كبيرة تولى صاحب المركب دفعها إلى قوات الجيش الليبى، مؤكدا أنه تم التحقيق معهم في سرت بعد أن مكثوا بها 25 يوما بعدها تم نقلهم إلى مدينة بنغازى.

ولفت إلى أنهم يعملون على مركز صيد يملكها مواطن ليبى من مدينة مصراتة وقد ألقي القبض عليهم في مدينة سرت على بعد 309 ميل بحري، موضحا أنهم سيتوجهون إلى مدينة مصراتة غرب البلاد بعد الإفراج عن مركب الصيد وسيواصلون عملهم.

وتوجه عبد الجيد عطيه الشكر للمسؤولين المصريين وخاصة وزارة الخارجية لدورها الكبير في متابعة مشكلة احتجازهم لدى قوات الجيش الليبى شرق البلاد، متوجها بالشكرإلى السلطات الليبية ومؤكدا أنهم جميعا بصحة جيدة بعد مرورهم بفترة صعبة من القلق والخوف.