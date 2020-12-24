"الثقافة" تحتفل بالكريسماس والعام الجديد لأول مرة على اليوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحتفل وزارة الثقافة لأول مرة بأعياد الكريسماس والعام الجديد على قناتها باليوتيوب ،حيث تبث في الثامنة مساء غدا الجمعة حفلاً مسجلاً نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف ورؤية مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى وبمصاحبة كورال اكابيلا، وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج و تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

ويضم العرض مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية بتوزيعات جديدة قام بإعدادها كل من أمير عوض، أسامة علي وعماد عادل تحتفي بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد ويصاحبها تابلوهات للباليه منها (الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما اسمعه، ١٢ يوم في الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة، رنين الجرس الرائع وكل ما أريده من عيد الميلاد هو أنت) وغيرها.

ويقدم العروض كل من إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، انجي محسن، أمينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندي، إلهامي أمين، عزت غانم، ليلي إبراهيم، أسامة علي ، نورستا المرغني، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، برهان الدين فاروق، سلمى الجبالي.​