محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعدت سلطات مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع شركة مصر للطيران وكافة الجهات العاملة بالمطار، استعداداتها لاستقبال البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، من خلال تجهيز احتفالية خاصة لاستقباله فور وصوله على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك.
وتم تزيين المبنى ببانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته بالبطولة، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير عن حياة البطل على الشاشات الداخلية للمطار، وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول للصعود عليه فور خروجه من المطار.
ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي خلال ساعة، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.
ومن المقرر أن يكون في استقبال رامي السبيعي في المطار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمي، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، على أن يستقل "بيج رامي" فور خروجه من المطار أتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة في شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي" ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أتوبيس خاص وفيلم قصير.. ننشر استعدادات مطار القاهرة لاستقبال "بيج رامي" - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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