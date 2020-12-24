قرارا جمهوري بتعديل قرار سابق لمبارك بشأن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. ونص القرار في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الثانية من القرار المشار إليه رقم 174 لسنة 2007 بند جديد برقم 10 وذلك على النحو التالي: 10- هندسة الطاقة.​

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