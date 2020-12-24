محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية من ضبط (محطة لتعبئة غاز البوتاجاز تابعة لإحدى الشركات الخاصة - كائنة بدائرة قسم شرطة السادات) لقيام المسئولين بالمحطة بالتصرف في كمية من الغاز الصب تقدر بحوالي (131,9طن) ، وعدم إثبات فواتير لكمية تقدر بحوالي (20,54 طن غاز). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسئولي محطة تعبئة غاز البوتاجاز لاستيلائهم على 131 طن غاز بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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