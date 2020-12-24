ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإنشاء كيان تعليمي "أكاديمية وهمية" بدون ترخيص - كائنة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية ، واتخذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية ، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على (عدد من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – مجموعة من طلبات التحاق بالأكاديمية – مجموعة من البطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه - مجموعة من الكارنيهات المنسوب للأكاديمية – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - مجموعة من الكتب الدارسية – 2 أكلاشيه - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه المواد التعليمية – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.