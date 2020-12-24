أبرزها تنفيذ 77 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام على مدار يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط " 204 قطعة سلاح ناري، و248 قضية مخدرات وتنفيذ 77469 حكم قضائى متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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