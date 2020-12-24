محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط باقي أطراف مشاجرة نشبت بين عائلتين بدائرة مركز شرطة منفلوط استخدمت فيها الأسلحة النارية. وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مزارعين من الطرفين وبحوزتهم 3 بنادق آلية - 3 فرد محلى الصنع. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ 6 أسلحة آلية وخرطوش.. ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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