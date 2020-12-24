شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ميناء سفاجا البحري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بميناء سفاجا البحري، يرافقه عدد من قيادات وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة السكة الحديد.

وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل جدول الزيارة الخاصة بوزير النقل، والتي تشمل محطة متعددة الأغراض بالميناء وساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة اللوجستية بسفاجا ورصيف الميناء والانتقال إلى الكيلو ٩٠ بطريق (سفاجا- قنا) في نقطة التقاء سكة حديد سفاجا قنا مع طريق سفاجا قنا.