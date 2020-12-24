شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب محلياً.. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٨ جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٨ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .
وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل ٧١٠ جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 سجل ٨٢٨ جنيه، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل ٩٤٥ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل ٦٦١٦ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٧٧ دولارا.
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الوضع في مصر
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اصابات
127,972
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تعافي
107,961
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وفيات
7,209
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