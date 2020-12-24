شكرا لقرائتكم خبر عن 42 طالبًا يختارون رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ونائبه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسدل جامعة الإسكندرية، الستار على ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الأكاديمي 2020/ 2021، باختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، اليوم الخميس.

ويختار 21 رئيس اتحاد طلاب بالكليات ونوابهم الـ21، رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تجرى انتخابات أمناء اللجان العليا والأمناء المساعدين، على مستوى الجامعة ككل وإعلان أسماء الفائزين.

كانت انتخابات رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى 21 كلية، أسفرت، أمس، عن فوز 14 كلية بالتزكية، هي كليات التربية والطب وطب الأسنان والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات والدراسات الاقتصادية وزراعة سابا باشا والحقوق والهندسة والعلوم والحاسبات وعلوم البيانات والسياحة والفنادق، فيما أجريت الانتخابات في 7 كليات، هي الآداب والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية للطفولة المبكرة والتجارة والتربية النوعية والصيدلة. وجرت الانتخابات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا.