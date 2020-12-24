شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 25 فدانًا لإنشاء محطة معالجة صرف صحي لقريتى ميدوم وأطواب ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إن المجلس التنفيذى للوحدة المحلية للواسطى وافق على زيادة مساحة مكتب بريد اطواب بمساحة 65 متر مربع وتخصيص مساحة 132 متر أملاك دولة ملك الوحدة المحلية بين العمارات السكنية لصالح مديرة التضامن الاجتماعي لإنشاء مقر لإدارة التضامن الاجتماعي بالواسطى والموافقة على تخصيص مساحة 25 فدان أملاك دولة خارج الزمام لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي لقريتى ميدوم واطواب.

وأشار «بكرى» إلى أن الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، وجه بتعديل الحدود لقطعة أرض تتبع «خفر السواحل» أملاك خاصة تمهيدا لضمها لأملاك الدولة لتخصيصها لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطة رفع صرف صحي لقرية ابويط والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 متر أملاك دولة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتخصيصها لإنشاء محطة رفع صرف صحي لقرية ونا القس والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 متر أملاك دولة لتخصيصها لإنشاء محطة رفع صرف صحي لقرية انفسط.

وأضاف أن المجلس التنفيذى وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 14فدان و6قيراط و18 سهم ضمن 47 فدان مخصصة بقرار رقم 11370 لسنة 2014 لإقامة مدفن مخلفات بلدية لمركز ومدينة الواسطى وتخصيص مساحة 250 متر ملك الوحدة المحلية بشارع المدارس خلف التأمين الصحي لإقامة مكتب بريد الواسطى وتخصيص الدور الأرضي من مبنى مساحة 500 متر بناحية زاوية المصلوب تبرع المهندس أشرف عباس سعداوي لصالح مديرية الشؤون الصحية على أن يكون مسماها وحدة السيدة خيرات مسعد الصحية لقرية زاوية المصلوب وتخصيص مساحة 800 متر أملاك دولة خاصة واردة السجلات ضمن القطعة 2 بحوض أم هندى 4 زمام الواسطى لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لإقامة محلات تجارية.