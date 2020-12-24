شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة في شمال سيناء تعلن عن وظيفة شاغرة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن وظيفة شاغرة لمفتشة تمريض بالإدارة الصحية بالعريش .
وأكدت المديرية في بيان لها أنها في حاجة إلى شغل وظيفة مفتشة تمريض تنظيم أسرة لإدارة العريش الصحية ، وذلك من بين العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .
وحدد البيان أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل بكالوريوس تمريض ، وعلى الدرجة الثانية على الأقل والسن من 30 – 40 عاما .
كما اشترط في المتقدمة أن تكون حسنة المظهر وحسنة السير والسلوك ، وأن تكون شخصية قيادية وسبق لها العمل بالإشراف 3 سنوات على الأقل ، ولديها خبرة في مجال تنظيم الأسرة ، وأن تكون تقارير كفاية آخر سنتين بتقدير ممتاز .
وحدد البيان أن من تنطبق عليها الشروط التقدم بطلب الى المدير العام مرفقا به بيان الحالة الوظيفية وخطة لتطوير العمل بادارة تنظيم الأسرة بالادارة الصحية .. على أن تقدم الطلبات الى مكتب ادارة التمريض بالمديرية خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى العاشر من يناير المقبل ، وأن الامتحان والمقابلة الشخصية بقطاع تنظيم الأسرة فى وزارة الصحة فيما بعد .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الصحة في شمال سيناء تعلن عن وظيفة شاغرة (الشروط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.