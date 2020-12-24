شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة في شمال سيناء تعلن عن وظيفة شاغرة (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن وظيفة شاغرة لمفتشة تمريض بالإدارة الصحية بالعريش .

وأكدت المديرية في بيان لها أنها في حاجة إلى شغل وظيفة مفتشة تمريض تنظيم أسرة لإدارة العريش الصحية ، وذلك من بين العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

وحدد البيان أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل بكالوريوس تمريض ، وعلى الدرجة الثانية على الأقل والسن من 30 – 40 عاما .

كما اشترط في المتقدمة أن تكون حسنة المظهر وحسنة السير والسلوك ، وأن تكون شخصية قيادية وسبق لها العمل بالإشراف 3 سنوات على الأقل ، ولديها خبرة في مجال تنظيم الأسرة ، وأن تكون تقارير كفاية آخر سنتين بتقدير ممتاز .

وحدد البيان أن من تنطبق عليها الشروط التقدم بطلب الى المدير العام مرفقا به بيان الحالة الوظيفية وخطة لتطوير العمل بادارة تنظيم الأسرة بالادارة الصحية .. على أن تقدم الطلبات الى مكتب ادارة التمريض بالمديرية خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى العاشر من يناير المقبل ، وأن الامتحان والمقابلة الشخصية بقطاع تنظيم الأسرة فى وزارة الصحة فيما بعد .