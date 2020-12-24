شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة عربتين «كارو» في الخصوص وشبرا لإلقاء مخلفات بناء على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في القليوبية مطاردة عربات الكارو التي تقوم بالقاء مخلفات البناء والقمامة على جانبي الطرق في مدينة الخصوص وشبرا الخيمة، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للقضاء على كل ما يقوم بتشوية المظهر العام للشوارع والميادين، حيث قام اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بجولة ميدانية بشوارع المدينة لرصد المخالفات، وأثناء المرور تم ضبط عربه كارو تقوم بإلقاء المخلفات بشوارع المدينة، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى مخازن الوحدة.

وفي شرق شبرا الخيمه ضبطت الأجهزة التنفيذية عربه كارو بشارع ١٥ مايو محمله بمخلفات هدم قبل القائها وتشويه المظهر العام، الأمر الذي يعمل على انهاك الأجهزه التنفيذيه لأداء أعمال النظافة، وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

عربتين كارو تلقى مخلفات بناء على الطرق فى الخصوص شبرا

عربتين كارو تلقى مخلفات بناء على الطرق فى الخصوص شبرا

عربتين كارو تلقى مخلفات بناء على الطرق فى الخصوص شبرا

عربتين كارو تلقى مخلفات بناء على الطرق فى الخصوص شبرا