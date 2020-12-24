شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ٦ أكتوبر يبدأ في وضع «البلدورات» واختبار بالوعات صرف الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر في تركيب البلدورات و الجزر بأنواع مختلفة من النخيل بمدخل الطريق السريع المؤدي إلى صينية دهشور، فضلا عن اختبار بالوعات صرف الأمطار بمدخل حي الشباب.
كما أغلقت شركات المقاولات أحد الطرق الفرعية المؤدية إلى تقاطع طريق المنطقة الصناعية بسبب أعمال الصيانة، بالإضافة إلى رصف أرضية مدخل المحاور ببلاط الانترلوك.
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