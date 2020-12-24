شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد كتاب مصر يستعرض تاريخ العطارة في مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز الغالي، عضو اتحاد كتاب مصر، أن العطاره تحتل جزء مهم في حياه الناس، فهي مهنه تحضير المحاليل وبيع الأعشاب والتوابل والبهارات أو مايسمى بالطب البديل.

أضاف «الغالي»، أن العطارة مهنه قديمه ترجع لسنة ٢٦٠٠ قبل الميلاد، ويعتبر كتاب «ديسقوريدس» اليوناني قاعده علميه ومرجع لبائعي الأدويه والأعشاب على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه على المستوى العربي والإسلامي يعتبر «تذكره داوود» «لأبى داوود الأنطاكى» أحد أهم المراجع السريه لدى العطارين، ويندر أن تجد عطارًا لايقتني أو بحوزته نسخه منه سواء كطبعه قديمه أو حديثه.

وأشار إلى أن العطارة مهنه يتوارثها الأبناء من الأجداد، حيث يسمى مزاول المهنه بالعطار أو الحواج، فهي مهنه تحتاج لخبره كبيرة جدا وأول من مارسها من العرب هو «الطبيب أبن سينا»، لافتا إلى أن معظم أصول العطاره وموادها شرقيه هنديه وصينيه أو إيرانيه فارسيه ومنها ماهو مصري أو مغربي أو يمني، حيث يعتبر العطارون أطباء أو قل هم صيادله شعبيون وقديمًأ كان العطار بمثابه صيدلي يعاضد الحكيم بل كان يحل محله أحيانًا، حيث يصف الدواء ببديهيه ودرايه وخبره ويمارسون خلط البذور والجذور والأعشاب والأوراق فيخرجون منها دواءً جديدًا مركبا.

أشار الغالي إلى أنه في مدينة العريش كان سوق الخميس بجوار قلعتها التاريخيه سوقآ رائجآ للعطارين حتي اليوم، وكان شيخهم الحاج محمد أبوعواد أشهر وأقدم عطارى العريش والذى يحتل دكانه ناصيه الميدان، خلف منزل أشهر معالجى الأسنان الدكتور جنيد عبدالله الحلو.

أما في ميدان البلديه وبالتحديد في شارع عثمان بن عفان كان دكان كيلانى ومحمد نخله أشهر العطارين بمحيط السوق المركزى، وجبرالعيسوى في سوق المحاسنه وتوارث أبنائه المهنه وكانت زوجته الحاجة صديقه وشقيقتها الحاجه امينه من أمهر السيدات المعالجات الشعبيات وكان بيتهما ينافس أكبر العيادات بالمدينه.

تابع الغالي، ثم أتى الجيل الثانى من العطارين ومنهم الشيخعبدالكريم الشريف صاحب عطاره«مرج الزهور»والدكتور شعيب فتوح صاحب عطاره «الازهر».، ثم ذاعت شهره وصيت آل «الحصينى»أو «الحصينيات» وجمعوا بين تجاره العطاره والبقوليات والأعلاف، حتى نبغ منهم«محمد خميس» الحصينى الشهير بـ«أبومعاذ»متخذًا محلً له بشارع ٢٣ يوليو تحت مسمى «عطاره الحسين».

ورغم صغر سنه إلا أن مهارته وحذاقته وخبرته المستمده من والده جعلته ملك السوق لأختياره أجود الخامات ورخص الأسعار مع خبره في الخلط والتوليفات

ما مكنه من الأشتراك في العديد من المعارض رافعًا أسم سينا عاليًا.

قال أنه أصبح عطاره المفضل، حيث يشترى منه مايلزمه من توابل وبهارات طازجه لوصفات وأكلات صفحته على الفيس بوك«تاكل أيه النهارده».