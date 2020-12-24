شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط الجنسية عن غادة نجيب زوجة هشام عبد الله (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب، زوجة الإخواني هشام عبدالله، والتي تحمل الجنسية السورية.

وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، بجانب صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. وللإطلاع على نص القرار الجريدة الرسمية 24-12-2020 الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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