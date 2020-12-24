شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات جامعة الاسكندرية: فوز رؤساء اتحادات 14 كلية بـ«التزكية» والتصويت بـ7 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الاسكندرية، فوز رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم بـ14 كلية بـ«التزكية»، مساء أمس، فيما جرت الانتخابات في 7 كليات فقط.

وأسفرت انتخابات رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوى 21 كلية، عن فوز 14 كلية بالتزكية، هي كليات التربية والطب وطب الأسنان والزراعة والطب البيطري والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات والدراسات الاقتصادية وزراعة سابا باشا والحقوق والهندسة والعلوم والحاسبات وعلوم البيانات والسياحة والفنادق، فيما اجريت الانتخابات في 7 كليات، هي الآداب والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية للطفولة المبكرة والتجارة والتربية النوعية والصيدلة.

وجرت الانتخابات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، فيما حسمت التزكية الانتخابات في ١٣ كلية من الجولة الأولى والتعيين بـ٣ كليات.