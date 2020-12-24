شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: إطلاق اسم إيمان إبراهيم شهيدة الجيش الأبيض على مدرسة ابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه وجه المجلس التنفيذى لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة محمد بكرى، رئيس المدينة بإطلاق اسم الشهيدة الدكتورة إيمان ابراهيم، التي استشهدت من جراء وباء كورونا في يونيو الماضى على المدرسة الإبتدائية بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى مسقط رأس الطبيبة بعد موافقة مديرية الصحة ببنى سويف.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نعى في يونيه الماضى ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة إيمان إبراهيم، طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، التي وافتها المنية، بمستشفى سمسطا المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الدكتورة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بني سويف جميعهم الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير في أداء واجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.

كان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة صحة بنى سويف، اعلن عن وفاة الدكتورة ايمان ابراهيم في يوينه الماضى بمرض كورونا وانها كانت احدى الطبيبات بمديرية الصحة مشيرا إلى انه كان استجاب لطلب الطالبة مروه عبدالحميد عبدالباسط، ابنة الشهيدة الدكتوره إيمان إبراهيم، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال شهر يونيه الماضى، للرغبة في الالتحاق بكلية الطب البشرى جامعة النهضة كمنحة دراسية.

وأوضح «يوسف» أنه تم التواصل مع الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعه النهضة، ووافق على الفور بعد العرض على مجلس الجامعة، على منح الطالبة منحة دراسية للالتحاق بكلية الطب البشرى جامعة النهضة ببنى سويف، تقديرا لوالدتها لاعتبارها من شهداء الواجب.

ووجه وكيل وزارة صحة بنى سويف الشكر والتقدير لمحافظ بنى سويف وا لمجلس مدينة الواسطى على اطلاق اسم الشهيدة على مدرسة ابتدائية بقرية اطواب بمركز الواسطى