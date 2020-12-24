شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم: تصل إلى 60 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت السكة الحديد عن متوسط التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس والتي تراوحت مابين ٢٥ دقيقة و60 دقيقة.

وجاءت التأخيرات اليوم على النحو التالي على معظم خطوط الهيئة - أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي - القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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