شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية تعتمد تعليمات جديدة لكتابة استمارات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على الأوراق المطلوبة والتعليمات التي أقرتها مديرية التربية والتعليم لدخول طلاب الشهادة الاعدادية لعام 2020، 2021.

وحددت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية لكل مدير مدرسة بتكليف لجنة لفحص شهادات الميلاد كمبيوتر الخاصة بالطلبة الذين لهم حق دخول الامتحان هذا العام 2020، 2021 وتقوم اللجنة بضرورة التاكد من ان جميع البيانات المدونة بشهادة الميلاد واضحة من حيث اسم الطالب رباعيا واسم والده وديانته ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد بالارقام والحروف وسن الطالب باليوم والشهر والسنة ويحسب سن الطالب في 1-10-2020.

وتقوم اللجنة بملىء استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام وتكون اللجنة مسؤولة عن صحة البيانات بعد مراجعتها على سجلات المدرسة مراجعة دقيقة .

وكشفت التعليمات الجديدة التي أقرتها لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية أن كل طالب يقوم بطباعة اسمه رباعيا على الصور الفوتوغرافية أسفل الصورة ثم يتم تدبيس الصور بالاستمارة بعد التاكد من ان هذه الصور تخص صاحب الاستمارة وتختم بخاتم شعار الجمهورية وعددها 4 صور شخصية لكل طالب مع لصق طابع تعليمى فئة جنيه واحد على الاستمارة الملونة الزرقاء وترفق صورة ضوئية واحدة من شهادة الميلاد الكمبوتر لكل طالب متقدم معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية مع الاستمارة .

وحددت لجنة النظام والمراقبة بتعليم بنى سويف انه يتم اخذ اقرار على والد الطالب أو ولى أمره بصحة البيانات المدونة بالاستمارة من حيث الاسم وتاريخ الميلاد من واقع شهادة الميلاد ويرفق هذا الاقرار مع استمارة التقدم ويكون ولى الامر مسؤول عن البيانات ويتحمل المسؤولية عن ظهور أي اخطاء في الاستمارة البيضاء أو الزرقاء .

واكدت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية التاكيد من تدوين سنة الامتحان 2020 على الاستمارة البيضاء والزرقاء ويرفق مع الاستمارة ايصال سداد رسم دخول الامتحان باسم الطالب بمبلغ 150 جنيها وتدفع على صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن طريق مكاتب البريد أو خدمة فورى وذلك طبقا لتعليمات الوزارة .

واكدت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية على كل مدير مدرسة التاكد من أبجدة اسماء الطلبة وطباعة نسخة من موقع وزارة التربية والتعليم بالابجدة على ان تسلم مع استمارات الطلاب فور طباعتها من موقع الوزارة على ان تكون معتمدة على ان يتم عمل كشف باسماء الطلاب المسحيين بالمدرسة وكشف باسماء محررى الاستمارة واقرار من مدير المدرسة يفيد بان الطلاب المتقدمين امضو بالمدرسة ثلاث سنوات .

وانهت لجنة النظام والمراقبة تعليماتها للطلاب الذين سيدخلون امتحان الشهادة الاعدادية بانه في حالة تشابه الاسم الرباعى لطالبين يكتب الاسم الخامس وترفق صورة بطاقة الرقم القومى للاب معتمدة مع ارسال خطاب من المدرسة مستقل بذلك