شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكثف الرقابة على مصنع التغذية المدرسية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بتكثيف الرقابة الوقائية على المشروع الخدمى للتغذية المدرسية في حى العبور بالعريش، ومتابعة سير العمل به للحفاظ على صحة أبنائنا في المدارس .

وأكد محمد فرحان مراقب عام الأغذية بمديرية الشؤون الصحية على توجيهات وكيل الوزارة وتكليفات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية بصفة عامة والتغذية المدرسية بصفة خاصة.

وأضاف «فرحان» أنه تتم المتابعة اليومية للوجبة الغذائية المقدمة إلى أبنائنا بالمدارس في ظل الحفاظ على صحتهم.. مشيرا إلى متابعة سير الأعمال الوقائية بحضور مراقب أول الأغذيه بمديرية الشؤون الصحية، محمد عبدالله مراقب الأوبئة بمركز حضرى العبور، وأحمد حسن مراقب صحة البيئه بمركز حضرى العبور .

ومن جهة أخرى يتم التركيز على تفقد المشروع للاطمئنان على كيفية إعداد الوجبة المدرسية ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية، وملاحظة الجودة في جميع مراحل إنتاج وجبات التغذية المدرسية من العجن والمواد الخام المستخدمة والتغليف والنقل والتخزين .

ومن جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الشؤون الصحية إلى أن هناك لجنة ثلاثية تشرف على تصنيع الوجبات في المشروع الخدمى لتغذية المدارس تتكون من ممثلين عن وزارات التموين والتربية والتعليم والصحة، وأن اللجنة تقوم بمتابعة للمصنع وإنتاجه وصلاحية المنتج .

يذكر أنه يتم انتاج نحو 76 ألف وجبة غذائية يوميا، ويتم توزيعها على مختلف المدارس في المحافظة .