شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بالترخيص لوزارة المالية والبنك المركزى لتأسيس شركة مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منها الترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية. كما نشرت الجريدة موافقة رئيس الوزراء بالترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية التابعة للمحافظة . وتضمنت القرارات الموافقة لوزارة المالية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة.

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