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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالسيارات من مسقط رأس "بيج رامى" لاستقباله بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أهالى قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الخميس، مسقط رأس لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي "بيج رامى"، مسيرة بالسيارات، إلى مطار القاهرة لاستقبال اللاعب القادم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتجمعت السيارات أمام منزل "بيج رامي"، على الطريق الدولي الساحلي، قبالة بحيرة البرلس، وملصق عليها صور، وبانرات، واستيكرات، تحمل صوره وتتقدم المسيرة أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي، وعلى رأسها والدته، وأشقائه، فيما تضم المسيرة شباب من القرية، حاملين أعلام مصر.
وأكد إيهاب السبيعي ، شقيق رامي، لـ "الخليج 365 "، أن شقيقه سيصل ظهر اليوم، قادمًا على خطوط الطيران من نيويورك إلى القاهرة، عقب مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2020 والذي حصل عليها محققًا المركز الأول، مشيراً إلى أن رامي سيظل لعدة أيام بالقاهرة، لإقامته بها، وسيعود لقريته بالبرلس بعد عدة أيام، حيث سيقام احتفال كبير لاستقباله، وأن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، يشهد استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري "بيج رامي.
مسيرة بالسيارات وشياب يرتدون تيشرت عليها صورة رامي السبيعي لاستقباله (1)
مسيرة بالسيارات وشياب يرتدون تيشرت عليها صورة رامي السبيعي لاستقباله (2)
مسيرة بالسيارات وشياب يرتدون تيشرت عليها صورة رامي السبيعي لاستقباله (3)
مسيرة بالسيارات وشياب يرتدون تيشرت عليها صورة رامي السبيعي لاستقباله (4)
مسيرة بالسيارات وشياب يرتدون تيشرت عليها صورة رامي السبيعي لاستقباله (5)
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