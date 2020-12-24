شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن زوجة الإخوانى الهارب هشام عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.

نص القرار

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