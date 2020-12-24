شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يتابع مجالات التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,الدكتور" يسرى الشرقاوي" رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وناصر الكعبى" المدير العام لشركة IGG انترناشونال الإماراتية ( أبو ظبي)، تم خلال الإجتماع , بحث تعزيز آليات التعاون المشترك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين العربية للتصنيع وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية فى كافة القطاعات والجوانب, معربا عن إمتنانه الشديد بالإهتمام من الجانب الإماراتى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع, وتحقيق الشراكة الإستراتيجية في كافة مجالات التعاون , خاصة التبادل التجاري مع الأسواق الأفريقية.

وأوضح "التراس" أن هذا الوقت هو الوقت المناسب والأمثل لتضافر الجمهور فى المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية المتعددة لخدمة الدول العربية والقارة الأفريقية، مشيرا أن العربية للتصنيع منذ تأسيسها وما إكتسبته من خبرات متطورة، يجعلها قادرة على تلبية كافة الإحتياجات والمستلزمات لدول الخليج العربى, وتحديداً الإمارات التى قطعت شوطاً هاماً ومتميزا فى الإنتاج الصناعى.

من جانبه، أكد الدكتور"يسرى الشرقاوى" حرصه الشديد على دعم العمل المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع , إيماناً بما تقدمه الهيئة فعلياً وواقعياً من آداء ومشروعات ومنتجات فى المجالات المختلفة ,وكذا التطوير التام فى قطاع التدريب، مشيدا بحرص العربية للتصنيع على العمل بقوة فى كافة مجالات الصناعات المغذية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية لخدمة رجال أعمال مصر, بما يحقق العديد من جوانب الاستفادة.

وبدوره، أكد "ناصر الكعبى" أهمية الزيارة باعتبارها فرصة ثرية لتقديم أنفسنا للهيئة العربية للتصنيع ونتعرف جيدا وبدقة عن نجاحات الهيئة المتنوعة، لافتا أننا نتطلع من خلال تأسيسنا للشركة بجمهورية مصر العربية أن نستعين بالشركاء الإستراتيجين الفاعلين كخطوة أولى وفي مقدمتهم العربية للتصنيع ذلك الصرح الصناعى العملاق, لتحقيق الإنطلاقة للأسواق العربية و الأفريقية .