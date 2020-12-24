شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية بالـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 . وينشر ”الخليج 365” خريطة الظواهر الجوية والأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة : - اليوم الخميس 21 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة . أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . - يوم الجمعة 25 دسمبر 2020 : . أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم السبت 26 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. أمطار خفيفة ( 30 وتقريبا ) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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