شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تطهر مواقع العمل وتقرر خفض العمالة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلي أنه تم إجراء أعمال تطهير وتعقيم لكافة مواقع العمل وخفض العمالة ووفقا لحاجه العمل واتباع إجراءات التباعد والوقاية. ووجه مجاهد بتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين بصفة مستمرة ومرور اللجنة المشكلة بمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية والتعقيم والالتزام بها. كما شدد رئيس شركة مياه القليوبية علي تعقيم مراكز خدمة العملاء ومقرات التعامل مع المواطنين وحظر دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية. وكلف المهندس مصطفي مجاهد مديري أفرع الشركة بتشديد أعمال الوقاية والتعقيم بإشراف مباشر من مدير الفرع مع توفير مهمات الوقاية والتعقيم بصفة دائمة، والإبلاغ عن أي حالات إصابة أو اشتباه وعزل المخالطين وتعقيم مقر عملهم.

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