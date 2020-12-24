شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث آخر تطورات ملفات التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور عارف غريب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى بقطاع مياه النيل و المهندس مصطفى السنوسى بقطاع مياه النيل وذلك لبحث آخر تطورات ملفات التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل .

أوضح وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تنفذ مشروع لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجارى تنفيذ المرحلة الخامسة منه حالياً ، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً ، كما تم إنشاء 2 مرسى نهرى في منطقة حوض بحر الغزال بدولة جنوب السودان.

وأوضح عبد العاطى، أن الوزارة قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية، بما يسمح باستدامة تشغيلها ، حيث تم حفر 180 بئر جوفي فى كينيا و 75 بئر جوفي فى أوغندا و 30 بئر جوفي فى تنزانيا و 10 آبار جوفية في ولاية دارفور السودانية و 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان.

وأشار عبد العاطى، إلى مساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، مثل مشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان والذى تم الانتهاء من اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به.

وأكد عبد العاطى على حرص الوزارة على تقديم الدعم للدول الأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية فى مجالات أنظمة الرى الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية وإستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة ، موضحاً أنه يتم تدريب (100) متدرب سنوياً من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى والكونغو الديمقرطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوى والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.