شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. القابضة للشرب تصلح كسرا بماسورة مياه فى الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردا على شكوى أرسلت لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، تحت عنوان "أهالى مساكن الفرز السكة الحديد بالشرابية يشكون كسر ماسورة مياه من أسبوع"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أفادت بأنه فور تلقي الشكوي تم إرسال فريق من الصيانة المختصة وتم إصلاح الكسر.

وكان القارئ محمد السعيد حكور، من أهالى مساكن الفرز السكة الحديد الشرابية بجوار محطة قطار الزاوية الحمراء بالقاهرة، أرسل شكوى بسبب ماسورة مياه مكسورة لأكثر من أسبوع، وتم إبلاغ المختصين ولم يتم الإصلاح، وذلك عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، مطالبا بإصلاحها للتسهيل على المواطنين السير والحد من إهدار المياه.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".