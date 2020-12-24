ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربي على مدار 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية لضبط كافة المخالفات وقضايا سرقات التيار الكهربائي. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 11320 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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