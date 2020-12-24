شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مكافحة العدوي بـ«صحة شمال سيناء» بفيروس كورنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب الدكتور حمدي عبدالله، مدير عام مكافحة العدوي بمديرية الصحة بشمال سيناء بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه في مستشفي العريش العام تحت الملاحظة الطبية. يذكر أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بشمال سيناء منذ بداية الجائحة يبلغ 191 حالة، وعدد حالات الشفاء 919 حالة وعدد حالات الوفاة 56 حالة، بينما يوجد عدد 8 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و148 حالة أخرى تحت العزل المنزلي. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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