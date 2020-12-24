شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن حروب الجيل الرابع بمعهد الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ في لقاءه بطلاب وطالبات المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ، خلال ندوه تنويريه لهم عن حروب الجيل الرابع، بعد أن توجه بالشكر والتقدير لجميع الحضور وخاصة الدكتور طارق عماره، عميد المعهد على دعوته لهذا الملتقى مثمناً دور الملتقى كأسلوب توعوي بناء لتوصيل رسالة تنويريه لشباب مصر خاصة والوطن العربي عامة. ثم أوضح بكري أن هذا الملتقى التثقيفى حول حروب الجيل الرابع ذو أهمية كبيرة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن العربي عامة والدول الشقيقة مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق خاصة .

كما تضمن الملتقى حواراً بين عدد من الطلاب وبكري الذي أجاب على أسئلتهم موضحاً كيف تدرجت وتطورت أساليب الحروب من حروب الجيل الأول التي اعتمدت على استخدام القوة البشرية المنظمة إلى حروب الجيل الرابع التي اعتمدت على استخدام الشبكات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشبكة التواصل الاجتماعي Social media غير المنظمة والعشوائية التي تستهدف إقناع الخصم أن أهدافه إما غير قابلة للتحقيق أو مكلفة للغاية، وأنه يجب أن تتطور الجيوش النظامية لمواجهة هذا النوع من الحروب، كما يجب أن يتطور التناول الإعلامي للحروب لمجابهة أي مخطط يستهدف الأوطان عبر الإعلام الحديث المتمثل في شبكة التواصل الاجتماعي (Social media) كمحرض ومنشئ للحروب والأحداث، وان منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية يجب ان تقوم بدورها الوطني لمواجهة هذا التطور الحادث في شبكات التواصل الاجتماعي (Social media).

و في ختام الملتقى قدم الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد، درع المعهد هدية الكريم بمناسبة اليوبيل الذهبي للمعهد ومرور خمسون عاماً على إنشائه.