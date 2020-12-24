شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" يقرر مد سداد المصروفات الدراسية حتى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الادارة العامة للتعليم الخاص بقطاع المعاهد الازهرية منشورا بانه سوف يتم تصحيح امتحانات النقل للمعاهد الخاصة كل فى معهده على حدة ، وتكليف موجه لكل مادة من الإدارة التعليمية للاشراف على التصحيح .

من ناحية أخرى ومراعاة لظروف أولياء الامور ارسل قطاع المعاهد الازهرية منشورا الى جميع المعاهد بمد فترة سداد المصروفات الدراسية حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى وعلى جميع المعاهد الأزهرية مخاطبة اولياء امور الطلاب الغير مسددين للمصروفات بخطاب مرسل بعلم الوصول وحضورهم الى المعاهد للسداد.

وكان الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أكد أنه فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والحرص على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ أنه كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.

وأضاف وكيل قطاع المعاهد بعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير؛ الأمر الذي أتاح لكافة المعاهد الأزهرية الفرصة لتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن (12) طالبًا؛ وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وتابع وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علما بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.