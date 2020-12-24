السكة الحديد تدرس إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة

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وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تخطط لإدخال هذه الخدمة بالقطارات المكيفة تدريجيا بما يلبى رغبات الجمهور وبما يحقق إيراد للهيئة أيضا، لافتة إلى أنه سيجرى تعميمها بعد موافقة الجهات الأمنية.
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد.
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