شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدرس إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أنه يجرى دراسة إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة، حيث يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات الأمنية من أجل التعجيل بإدخال تلك الخدمة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تخطط لإدخال هذه الخدمة بالقطارات المكيفة تدريجيا بما يلبى رغبات الجمهور وبما يحقق إيراد للهيئة أيضا، لافتة إلى أنه سيجرى تعميمها بعد موافقة الجهات الأمنية.