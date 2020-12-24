أخبار مصر

السكة الحديد تدرس إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدرس إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أنه يجرى دراسة إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة، حيث يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات الأمنية من أجل التعجيل بإدخال تلك الخدمة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تخطط لإدخال هذه الخدمة بالقطارات المكيفة تدريجيا بما يلبى رغبات الجمهور وبما يحقق إيراد للهيئة أيضا، لافتة إلى أنه سيجرى تعميمها بعد موافقة الجهات الأمنية.

وتواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس ، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد.

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تدرس إدخال خدمة الواى فاى فى القطارات المكيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا