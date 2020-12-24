شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار خفيفة اليوم على الوجه البحرى.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.