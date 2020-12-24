شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم يتفقد منظومة النظافة فجرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام العميد هانى محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حوله فجر الخميس لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بجميع شوارع المدينة المختلفة، لرفع جميع المخلفات والتراكمات بالشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة والتجميل داخل المدينة مع المتابعة الدورية على مدار اليوم وإزالة الأتربة من الشوارع والطرق الرئيسة وقص الاشجار وتهذيبها وكذلك قص وتهذيب النخيل وازالة الحشائش الضارة من الشوارع الفرعية والجانبية والحفاظ على مستوى النظافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والاهتمام بحملات النظافة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم بجميع مناطق المدينة مع استمرارها يوميا للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة. واكد «عبدالقوي» على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء بالمدينة. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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