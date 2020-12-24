شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مدينة مصيف بلطيم الخميس والسبت والأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس مدينة مصيف بلطيم انقطاع التيار الكهربائي بسبب أعمال الصيانه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤ في منطقة الفنار بداية من محطة كهرباء المصيف حتى نهاية منطقة الفنار، وكذا من ميدان الامل حتي نهاية منطقة الفيروز على ان يتم فصل الكهرباء من الساعه التاسعة والنصف صباحاً حتي نهاية العمل بالتناوب بين المنطقتين.
ويتم فصل التيار يوم السبت والاحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧/٢٦ في منطقة النرجس ومنطقة الزهراء، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتي انتهاء العمل.
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