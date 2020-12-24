شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في التجمع الخامس بسبب انقطاع المياه لأكثر من 36 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أبدى عدد كبير من سكان التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة استيائهم من انقطاع المياه عن مناطق متعدده لأكثر من 36 ساعة متواصلة.
وقالوا إن مناطق المستثمرين الجنوبية والشمالية وجاردينا والنرجس وغيرها تشهد انقطاع للمياه، حيث سبق ونوه الجهاز إلى انقطاع المياه لمده 10 ساعات مساء الثلاثاء وحتى ظهر الأربعاء، إلا انهم فوجئوا بعدم عودة المياه حتى صباح الخميس.
واشتكوا من عدم قدرة عدد كبير منهم على التواصل مع الخط الساخن ١٥١٠٠، حيث لا يتم الرد عليهم أو لا يتوفر إجابة واضحة عن موعد عودة المياه لتلك المناطق.
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