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85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لاشتراطات الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة.

وأيد 85% من القراء تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة، بينما عارض 15% من القراء تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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