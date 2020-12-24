شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لاشتراطات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة.

وأيد 85% من القراء تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة، بينما عارض 15% من القراء تغليظ عقوبة عربات الطعام المخالفة لمعايير واشتراطات الصحة والسلامة.



