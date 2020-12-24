شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو السيدات لإجراء فحص ذاتى شهريًا للكشف عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها، السيدات إلى ضرورة عمل فحص ذاتى للثدى مرة كل شهر للكشف مبكرًا عن الإصابة بسرطان الثدى، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اكتشاف المرض مبكرًا يسهل العلاج، وننصح بعمل فحص ذاتي للثدي مرة كل شهر.

وأكدت وزارة الصحة، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة مستمرة في العمل يوميا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة، أنه جرى تفعيل عدد من اللجان لمتابعة خطة العمل وتنفيذها، حيث شملت لجان (الباثولوجي، الأشعة، الجراحة ولجنة العلاج)، مضيفًا أنه جارى العمل على تفعيل لجنة للبحث العلمي وفقًا لتوصيات الدكتورة هالة زايد، بالإضافة إلى لجنة للتقييم والإشراف على تنفيذ خطوات المبادرة والتأكد من اشتراطات تنفيذ بروتوكولات العلاج وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

يشار إلى أنه يبدأ سرطان الثدي عندما تبدأ خلايا الثدي بالخروج عن السيطرة، وعادة ما تشكل هذه الخلايا ورمًا يمكن رؤيته غالبًا على الأشعة السينية أو الشعور به على شكل كتلة، يكون الورم خبيثًا (سرطانيًا) إذا كانت الخلايا يمكن أن تنمو الأنسجة المحيطة أو تنتشر إلى مناطق بعيدة من الجسم.

وحتى سن البلوغ (في المتوسط ​​حوالي 9 أو 10 سنوات)، يكون لدى الأولاد والبنات كمية صغيرة من أنسجة الثدي تتكون من بضع قنوات تقع تحت الحلمة والهالة، ينتج مبيض الفتاة هرمونات أنثوية، ما يتسبب في نمو قنوات الثدي وتشكيل الفصيصات في نهايات القنوات، حتى بعد البلوغ، عادةً ما يكون لدى الأولاد والرجال مستويات منخفضة من الهرمونات الأنثوية، ولا تنمو أنسجة الثدي كثيرًا، تحتوي أنسجة الثدي لدى الرجال على قنوات، ولكن فقط عدد قليل من الفصيصات إن وجدت.