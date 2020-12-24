كورونا في 24 ساعة| 911 إصابة وإجراءات جديدة من الحكومة وحظر تجمعات رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،

تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

وزيرة الصحة: 911 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

ضبط 10 كافيهات بسبب تقديم الشيشة والتعدي على الطريق بالدقي

للوقاية من كورونا.. الصحة تعلن الأوقات المناسبة لغسل الأيدي "فيديو"

الزراعة: فيروس "كورونا" سبب أزمة انخفاض أسعار البطاطس

الصحة العالمية تكشف قدرة فحوصات كورونا الحالية أمام السلالة الجديدة

"نتعاون مع الصين لإنتاج لقاح محلي..وزيرة الصحة فى تصريحات جديدة"

مراكز السيطرة على الأمراض: أكثر من مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في الولايات المتحدة

وفاة 8 من مصابي فيروس كورونا في كفر الشيخ

متحدث مجلس الوزراء: جميع تجمعات ليلة رأس السنة محظورة لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالي: 6 آلاف سرير مخصص لعزل مصابي كورونا في المستشفيات الجامعية

أستاذ طب أطفال محذرا: "كورونا ينتشر في الزحام ولو أم غير عاملة من الأفضل بقاء الأبناء في المنزل"

متحدث مجلس الوزراء: نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي بلغت 42% داخل مستشفيات العزل

مُتحدث الوزراء: الغرامة الفورية للكمامة لن تطبق في حالتين

8 خطوات.. كيف يحصل المواطن على تطعيم لقاح كورونا؟

تشخيص وعلاج.. ننشر قائمة بـ363 مستشفى لتقديم خدمات كورونا (كل المحافظات)

363 مستشفى وفئات أكثر إصابة.. تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة بشأن "كورونا"

الجيزة: تطهير حديقة الحيوان ومحطات المترو والأتوبيسات بجنوب الجيزة

الصحة العالمية: الإصابة بكورونا تقلل من أهمية الحصول على اللقاح

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة لم تصل إقليم شرق المتوسط

منظمة الصحة العالمية: 3 لقاحات لكورونا آمنة وفعالة

القاهرة 31.7%.. ترتيب المحافظات في إصابات كورونا - تفاعلي

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا: جرعتان يفصل بينهما 21 يومًا

بريطانيا: اكتشفنا حالتيّ إصابة بسلالة جديدة أخرى لـ"كورونا"

اسكتلندا: لقاح أكسفورد قد يبدأ استخدامه الشهر القادم

النواب الأمريكي يصوت على إعانة بـ2000 دولار لكل أمريكي بسبب كورونا

الأعلى منذ أبريل.. بريطانيا تسجل 744 وفاة بكورونا

الأرجنتين تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V"