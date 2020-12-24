حدث ليلاً| قفزة جديدة في إصابات الموجة الثانية.. وأمريكا تدرس الرد العسكري على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة حتى اليوم.

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وزير المالية: سداد 245 ونصف مليار جنيه لصندوق المعاشات خلال 18 شهر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك، وقناة السويس وشركات قطاع الأعمال والقابضة، والهيئات الاقتصادية، والرسوم الأخرى، مثل التنمية والموارد، فدائما هناك فجوة بين ما نصرف وبين الواردات.

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شقيق "بيج رامي" يكشف تفاصيل الترتيبات الخاصة بعد وصوله للقاهرة

كشف محمد السبيعي، الشقيق الأكبر، للاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، الخميس، عن وصول شقيقه ظهر اليوم، قادمًا على خطوط الطيران من نيويورك إلى القاهرة، عقب مشاركته في بطولة مستر اولمبيا 2020 والذي حصل عليها محققًا المركز الأول فيها.

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الزراعة: فيروس "كورونا" سبب أزمة انخفاض أسعار البطاطس

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أزمة انخفاض أسعار البطاطس جاءت بسبب آثار جائحة فيروس كورونا على مصر والعالم.

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فخري الفقي: 30 مليون مواطن في مصر تحت خط الفقر

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، إن معدل الفقر وفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفض من 32.5% إلى 29.7%.

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متحدث الحكومة: إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة غير ممنوعة

قال نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، أن اللجنة القانونية لبحث آلية لتطبيق الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامات، اجتمعت وانتهت من تصور مبدئي سيتم عرضه مطلع الأسبوع المقبل على لجنة إدارة الأزمة.

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نص البيان الختامي بوفد الجنوب الليبي في ختام زيارته إلى القاهرة

أصدر وفد الجنوب الليبي الذي يزور القاهرة حاليًا، بيانًا ختاميًا، وفيما يلي نص البيان:

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الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة الصيادين المصريين المحتجزين لديها

أكدت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، أنها تواصل متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه ١٧ صيادًا مصريًا.

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فرنسا: تحسن صحة ماكرون بعد أسبوع من إصابته بكورونا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن صحة الرئيس الفرنسي، الذي يعاني حاليًا من فيروس كورونا، تشهد تحسنًا.

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النمسا: لجنة خبراء تكشف عن فشل الاستخبارات في منع هجوم فيينا

أخفقت أجهزة الاستخبارات النمساوية، في تقييم المخاطر العالية المحتملة للرجل الذي ارتكب هجومًا إرهابيًا في فيينا في نوفمبر الماضي، على الرغم من وجود إشارات واضحة في الأسابيع السابقة للهجوم، حسبما وجدت لجنة تحقيق في تقرير نشر الأربعاء.

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أيرلندا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

سجلت أيرلندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور (السلالة الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا وجنوب إفريقيا) مساء الأربعاء، حسبما ذكرت "العربية".

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سي إن إن: اجتماع في البيت الأبيض للرد على تهديدات إيران

كشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن اجتماعا عقد في البيت الأبيض، الأربعاء، لبحث الرد على "تهديدات" إيران.

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