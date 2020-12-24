شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ونظيره السوداني يفتتحان المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السوداني، الشيخ نصر الدين مفرح، الخميس، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف بمدينة الإسكندرية.
يشارك في المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.
وسيقوم الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا.
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