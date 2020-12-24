شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل وأمطار متوسطة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، وتشهد فيها البلاد طقس معتدل شمالاً دافئ جنوباً ، وشبورة مائية صباحاً ، وأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أمطار على فترات متقطعة، تكون خفيفة على بعض المناطق شمال الوجه البحري بفرص سقوط ( 30 % تقريباً )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 40 % تقريباً ).

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 12»، الإسكندرية «19– 14»، قنا «24- 10»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .

أما غداً الجمعة فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 30 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 15»، شمال الصعيد «21 – 09»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً السبت أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 40 % ) ، جنوب الصعيد ( 30 % ) ، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ( 50 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 12»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .